В районі ДАП знайдено зброю російського виробництва - СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Служба безпеки України задокументувала два факти використання бойовиками так званої “ДНР” зброї та боєприпасів російського виробництва в районі Донецького аеропорту. Про це СБУ повідомила на своїй сторінці у Facebook передає УНН.
“У „сірій зоні“ в районі донецького аеропорту правоохоронці виявили два постріли до гранатомету РПГ-7В, залишені бойовиками,”- йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Доказів російської агресії в Україні вистачить на п'ять судів в Гаазі - А. Лисенко
Крім того, співробітники СБУ вилучили вогнемет “Шмель” поблизу одного з опорних пунктів Збройних сил України на лінії розмежування.
“За висновками експертів, виявлена зброя та боєприпаси виготовлені в Росії після 1991 року та не перебувають на озброєнні сил антитерористичної операції... Тривають відповідні процесуальні дії,” — додали у СБУ.
У відомстві також підкреслили, що наявність у бойовиків російської зброї вкотре доводить її постачання терористам з території РФ.