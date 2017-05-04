В районе ГАП найдено оружие российского производства - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Служба безопасности Украины задокументировала два факта использования боевиками так называемой "ДНР" оружия и боеприпасов российского производства в районе Донецкого аэропорта. Об этом СБУ сообщила на своей странице в Facebook передает УНН.
"В" серой зоне "в районе донецкого аэропорта правоохранители обнаружили два выстрела к гранатомету РПГ-7В, оставленные боевиками", - говорится в сообщении.
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Кроме того, сотрудники СБУ изъяли огнемет "Шмель" возле одного из опорных пунктов Вооруженных сил Украины на линии разграничения.
"По заключению экспертов, обнаружено оружие и боеприпасы изготовлены в России после 1991 года и не состоящие на вооружении сил антитеррористической операции ... Продолжаются соответствующие процессуальные действия", - добавили в СБУ.
В ведомстве также подчеркнули, что наличие у боевиков русского оружия еще раз доказывает ее поставки террористам с территории РФ.