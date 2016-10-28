Два джекпоти найбільших лотерей у світі зірвали в один день - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Одинадцятого жовтня було зірвано відразу два джекпоти найбільших лотерей світу. Гравець із Бельгії зірвав джекпот у 168 млн євро лотереї Euromillions, а гравець із Техасу отримав супер приз - 49 млн доларів лотереї Megamillions, передає УНН з посиланням на газету "Азарт".
"Джекпот Euromillions нарешті здався. Виграшна комбінація: 5, 12, 20, 24, 34 і два додаткових номери 4 і 11 збіглися в єдиному квитку гравця з Бельгії. А суперприз повернувся до початкового значення - 17 мільйонів євро, він буде рости і розігруватися в наступих тиражах", - повідомляє видання.
Окрім того, 11 жовтня Megamillions розіграла джекпот на 49 мільйонів доларів. Крім головного переможця з Техасу визначилися ще троє щасливчиків з Колорадо, Вірджинії і Вашингтона, кожен з яких отримає по 1 мільйону доларів.
Також у виданні зазначають, що лотерея Powerball продовжує акумулювати свій джекпот. Оскільки 12 жовтня ніхто з гравців не вгадав щасливу комбінацію чисел, що випала в тиражі, джекпот збільшився до 122 мільйонів доларів.
Нагадаємо, рекордсменом серед українських лотерей визнана “Лото-Забава”. Так, 9 жовтня 2016 року експерт Національного реєстру рекордів України Віталій Зорін зафіксував, що завдяки лотереї “Лото-Забава” в Україні з’явилося 252 мільйонери.