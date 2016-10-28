Два джекпота крупнейших лотерей в мире сорвали в один день - СМИ

"Джекпот Euromillions наконец сдался. Выигрышная комбинация: 5, 12, 20, 24, 34 и два дополнительных номера 4 и 11 совпали в одном билете игрока из Бельгии. А суперприз вернулся к исходному значению - 17 млн евро, он будет расти и разыгрываться в следующих тиражах", - сообщает издание.

Кроме того, 11 октября Megamillions разыграла джекпот на 49 млн долларов. Кроме главного победителя из Техаса определились еще трое счастливчиков из Колорадо, Вирджинии и Вашингтона, каждый из которых получит по 1 миллиону долларов.

Также в издании отмечают, что лотерея Powerball продолжает аккумулировать свой джекпот. Поскольку 12 октября никто из игроков не угадал счастливую комбинацию чисел, выпавших в тираже, джекпот увеличился до 122 миллионов долларов.

Напомним, рекордсменом среди украинских лотерей признана "Лото-Забава". Так, 9 октября 2016 г. эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин зафиксировал, что благодаря лотерее "Лото-Забава" в Украине появилось 252 миллионера.