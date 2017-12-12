Два детективи НАБУ у справі провокування хабара не мали допуску до держтаємниці - Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Два співробітники Національного антикорупційного бюро України у справі щодо провокування хабара першій заступниці голови ДМС не мали допуску до державної таємниці. Про це сьогодні сказав на брифінгу Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
"У мене відповідь з СБУ про те, що ці два детективи не були допущені до держтаємниці. Що з цим робити? Це категорично заборонено і це кримінальна відповідальність до трьох років", - наголосив Генпрокурор.
Також Ю.Луценко розповів, посилаючись на дані СБУ, що вся знайдена апаратура для прослуховування не стояла на обліку в СБУ, що також є кримінальним порушенням.
Нагадаємо, у НАБУ заявили, що ГПУ та СБУ незаконно втрутилися у спецоперацію Бюро. У ГПУ ж вказали, що провели спільну з СБУ спецоперацію із запобігання незаконним діям агентів НАБУ.