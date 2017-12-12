Два детектива НАБУ по делу провоцирования взятки не имели допуска к гостайне - Луценко

"У меня ответ из СБУ о том, что эти два детектива не были допущены к гостайне. Что с этим делать? Это категорически запрещено и это уголовная ответственность до трех лет", - отметил Генпрокурор.

Также Ю.Луценко рассказал, ссылаясь на данные СБУ, что вся найденная аппаратура для прослушивания не стояла на учете в СБУ, что также является уголовным нарушением.

Напомним, в НАБУ заявили, что ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию Бюро. В ГПУ же указали, что провели совместную с СБУ спецоперацию по предотвращению незаконных действий агентов НАБУ.