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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 17:10 • 101416 просмотра

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10 марта, 16:40 • 101784 просмотра

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10 марта, 15:15 • 115543 просмотра

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Два детектива НАБУ по делу провоцирования взятки не имели допуска к гостайне - Луценко

Два детектива НАБУ по делу провоцирования взятки не имели допуска к гостайне - Луценко

Киев  •  УНН

 • 8269 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Два сотрудника Национального антикоррупционного бюро Украины по делу о провокации взятки первой замглавы ГМС не имели допуска к государственной тайне. Об этом сказал на брифинге Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.

"У меня ответ из СБУ о том, что эти два детектива не были допущены к гостайне. Что с этим делать? Это категорически запрещено и это уголовная ответственность до трех лет", - отметил Генпрокурор.

Также Ю.Луценко рассказал, ссылаясь на данные СБУ, что вся найденная аппаратура для прослушивания не стояла на учете в СБУ, что также является уголовным нарушением.

Напомним, в НАБУ заявили, что ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию Бюро. В ГПУ же указали, что провели совместную с СБУ спецоперацию по предотвращению незаконных действий агентов НАБУ.

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