Два члени НКРЕКП заявили про відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Двоє членів Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Олександр Формагей та Євгеній Маглеванний подали у відставку. Про це Формагей повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Друзі, хочемо повідомити вам, що ми з Євгеном вирішили піти з Комісії, щоб надати можливість президенту України перезавантажити регулятор новими людьми та ідеями”, — йдеться в повідомленні.
Окрім того, він висловив надію, що НКРЕКП збереже свій незалежний статус і додав, що вони з Магльованим пов’язують своє майбутнє з навчанням.
Нагадаємо, Конституційний суд України опублікував 14 червня рішення щодо неконституційності створення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.