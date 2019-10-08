Два члена НКРЭКУ заявили об отставке
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Двое членов Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Александр Формагей и Евгений Маглеванный подали в отставку. Об этом Формагей сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Друзья, хотим сообщить вам, что мы с Евгением решили уйти из Комиссии, чтобы дать возможность президенту Украины перезагрузить регулятор новыми людьми и идеями", - говорится в сообщении.
Кроме того, он выразил надежду, что НКРЭКУ сохранит свой независимый статус и добавил, что они с Маглеванным связывают свое будущее с учебой.
Напомним, Конституционный суд Украины опубликовал 14 июня решение о неконституционности создания Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.