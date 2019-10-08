Два члена НКРЭКУ заявили об отставке

"Друзья, хотим сообщить вам, что мы с Евгением решили уйти из Комиссии, чтобы дать возможность президенту Украины перезагрузить регулятор новыми людьми и идеями", - говорится в сообщении.

Кроме того, он выразил надежду, что НКРЭКУ сохранит свой независимый статус и добавил, что они с Маглеванным связывают свое будущее с учебой.

Напомним, Конституционный суд Украины опубликовал 14 июня решение о неконституционности создания Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.