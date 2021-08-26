Два автомобілі горіли вночі в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. У ніч на 26 серпня в центрі Одесі загорілися два транспортних засоби, один - у результаті ДТП. Інциденти сталися на вулицях Жуковського та Середньофонтанській, передає УНН.
Близько 23:00 25 серпня водій автомобіля BMW, рухаючись по вулиці Середньофонтанській з боку залізничного вокзалу, не впорався з керуванням, у результаті чого автомобіль занесло і відкинуло на відбійник. Після удару автомобіль загорівся. У салоні, за словами очевидців, перебували хлопець і дівчина. Вони не постраждали.
Кількома годинами пізніше загорівся автомобіль, припаркований поруч зі сміттєвими баками на вулиці Жуковського. На місці працювали пожежники. Постраждалих немає.
Причини загорянь з'ясовуються.