Два автомобілі горіли вночі в Одесі

Близько 23:00 25 серпня водій автомобіля BMW, рухаючись по вулиці Середньофонтанській з боку залізничного вокзалу, не впорався з керуванням, у результаті чого автомобіль занесло і відкинуло на відбійник. Після удару автомобіль загорівся. У салоні, за словами очевидців, перебували хлопець і дівчина. Вони не постраждали.

Кількома годинами пізніше загорівся автомобіль, припаркований поруч зі сміттєвими баками на вулиці Жуковського. На місці працювали пожежники. Постраждалих немає.

Причини загорянь з'ясовуються.