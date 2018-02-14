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Дуже важкий дзвінок: Сенцов вперше зателефонував сестрі з російської в’язниці

Київ • УНН

 • 5934 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Ув’язнений Олег Сенцов вперше зателефонував з Росії сестрі. Про це сестра бранця Наталія Каплан написала у Facebook, передає УНН.

"Вперше з Лабитнангі подзвонив Олег. Каже, що передача і гроші на рахунок поки не потрібні. Як і раніше відмовляється від побачень. Сказав: "Я чекаю іншого". Чесно йому відповіла, що поки ступор повний. Натякає на обмін полоненими. Я знову намагалася йому пояснити, що політв'язні відокремлені від полонених і його цей процес не стосується. Здається, він цього досі не розуміє. Дуже важкий дзвінок вийшов, хоча зв'язок тривав всього три хвилини", - написала сестра Олега.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Порошенко заявив, що Україна готова обміняти Сущенка на російських солдат

Нагадаємо, український режисер і політв’язень Олег Сенцов вивчив англійську мову у російській в’язниці.

 

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