Очень тяжелый звонок: Сенцов впервые позвонил сестре из российской тюрьмы

"Впервые с Лабытнанги позвонил Олег. Говорит, что передача и деньги на счет пока не нужны. По-прежнему отказывается от свиданий. Сказал: "Я жду другого". Честно ему ответила, что пока ступор полный. Намекает на обмен пленными. Я снова пыталась ему объяснить, что политзаключенные отделены от пленных и его этот процесс не касается. Кажется, он этого еще не понимает. Очень тяжелый звонок вышел, хотя связь длилась всего три минуты", - написала сестра Олега.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко заявил, что Украина готова обменять Сущенко на российских солдат

Напомним, украинский режиссер и политзаключенный Олег Сенцов изучил английский язык в российской тюрьме.