Дуров запропонував продавати нікнейми в Telegram
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Засновник та власник Telegram Павло Дуров має намір розробити на базі месенджера маркетплейс, де будуть проходити аукціони з продажу елементів екосистеми Telegram, передає УНН.
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Користувачі не оцінили таку ідею. Пост Дурова зібрав багато дизлайків, після чого він приховав реакції до нього.
При цьому, сам Дуров впевнений, що Telegram з його 700+ млн. користувачами міг би виставляти на аукціон зарезервовані імена користувачів, посилання на групи та канали. На додаток до мільйонів оригінальних t.me-адрес, таких як @storm або @royal, для продажу можуть бути доступні рідкі імена з 4-ьх букв, наприклад, @bank, @club, @game, @gift.
Частиною цього ринку також можуть стати наліпки або емодзі. Користувачі могли б передавати їх один одному в угодах, захищених за допомогою смарт-контрактів, зазначає він.
Нагадаємо
Цього літа Telegram презентував Premium підписку, що дає змогу підтримувати розробку додатка та отримувати доступ до ексклюзивних можливостей. Головним оновленням (версії 8.9) стали нові налаштування приватності для голосових повідомлень.