Дуров предложил продавать никнеймы в Telegram
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Основатель и владелец Telegram Павел Дуров намерен разработать на базе мессенджера маркетплейс, где будут проходить аукционы по продаже элементов экосистемы Telegram, передает УНН.
Детали
Пользователи не оценили такую идею. Пост Дурова собрал много дизлайков, после чего он скрыл реакции к нему.
При этом сам Дуров уверен, что Telegram с его 700+ млн. пользователями мог бы выставлять на аукцион зарезервированные имена пользователей, ссылки на группы и каналы. В дополнение к миллионам оригинальных t.me-адресов, таких как @storm или @royal, для продажи могут быть доступны редкие имена из 4-х букв, например, @bank, @club, @game, @gift.
Частью этого рынка также могут стать наклейки или эмодзы. Пользователи могли бы передавать их друг другу в сделках, защищенных посредством смарт-контрактов, отмечает он.
Напомним
Этим летом Telegram представил Premium подписку, что позволяет поддерживать разработку приложения и получать доступ к эксклюзивным возможностям. Главным обновлением (версии 8.9) стали новые настройки конфиденциальности для голосовых сообщений.