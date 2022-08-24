Дуров предложил продавать никнеймы в Telegram

Детали

Пользователи не оценили такую ​​идею. Пост Дурова собрал много дизлайков, после чего он скрыл реакции к нему.

При этом сам Дуров уверен, что Telegram с его 700+ млн. пользователями мог бы выставлять на аукцион зарезервированные имена пользователей, ссылки на группы и каналы. В дополнение к миллионам оригинальных t.me-адресов, таких как @storm или @royal, для продажи могут быть доступны редкие имена из 4-х букв, например, @bank, @club, @game, @gift.

Частью этого рынка также могут стать наклейки или эмодзы. Пользователи могли бы передавать их друг другу в сделках, защищенных посредством смарт-контрактов, отмечает он.

Напомним

Этим летом Telegram представил Premium подписку, что позволяет поддерживать разработку приложения и получать доступ к эксклюзивным возможностям. Главным обновлением (версии 8.9) стали новые настройки конфиденциальности для голосовых сообщений.