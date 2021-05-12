Дуров повідомив деталі про Telegram-канал хлопця, який влаштував масове вбивство у школі в Казані

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“На момент здійснення теракту в каналі був рівно один учасник — сам його творець. За 15 хвилин до теракту стрілок зробив канал публічним, ймовірно, маючи намір залишити його як передсмертну записку”, — написав Дуров.

Засновник Telegram зазначив, що перші скарги на цей канал стали надходити вже після того, як нападника затримали поліцейські. “Модератори Telegram діяли швидко: протягом години після отримання перших скарг вони заблокували канал за заклики до насильства”, — повідомив Дуров.

Він також додав, що: “Навіть якби правоохоронці якимось чином здійснювали моніторинг всіх Telegram-каналів в реальному часі, чи вони не встигли б запобігти трагедії за такий короткий час: злочинець навмисно не розкривав своїх планів завчасно і не дав ніякої конкретики”.

Масове вбивство в Казані

При нападі на гімназію № 175 у Казані 11 травня, за останніми даними, загинули дев’ятеро людей. Атаку здійснив “неконфліктний” студент, який усвідомив себе “богом” і легально купив дробовик напередодні.

Декілька днів тому стрілок завів Telegram-канал, в якому називав себе “богом”, а вранці перед стріляниною заявив, що “вб’є величезну кількість біосміття”, після чого вчинить самогубство.

Це також підтверджує опубліковане відео допиту. Галявієв заявив, що влітку 2020 року в ньому “почав прокидатися монстр”, і він почав “ще більше всіх ненавидіти” — а два місяці тому Галявієв, за його словами, усвідомив себе “богом” і навіть розповів про це своїй матері.

12 травня Слідчий комітет Російської Федерації повідомив, що в 2020 році у Ільназа Галявієва, підозрюваного в нападі на школу в Казані, діагностували захворювання головного мозку. У СК не уточнили, про яке захворювання йде мова. Представниця відомства Світлана Петренко в той же час повідомила, що “неадекватна поведінка” підозрюваного “перешкоджає повноцінному проведенню слідчих дій з ним”.