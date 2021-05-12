Дуров сообщил детали о Telegram-канал парня, который устроил массовое убийство в школе в Казани

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“На момент совершения теракта в канале был ровно один участник — сам его создатель. За 15 минут до теракта стрелок сделал канал публичным, вероятно, намереваясь оставить его как предсмертную записку”, — написал Дуров.

Основатель Telegram отметил, что первые жалобы на этот канал стали поступать уже после того, как нападавшего задержали полицейские. “Модераторы Telegram действовали быстро: в течение часа после получения первых жалоб они заблокировали канал за призывы к насилию”, — сообщил Дуров.

Он также добавил, что: “Даже если бы правоохранители каким-то образом осуществляли мониторинг всех Telegram-каналов в реальном времени, едва ли они успели бы предотвратить трагедию за столь короткое время: преступник намеренно не раскрывал своих планов заблаговременно и не дал никакой конкретики”.

Массовое убийство в Казани

При нападении на гимназию № 175 в Казани 11 мая, по последним данным, погибли девять человек. Атаку совершил “неконфликтный” студент, который осознал себя “богом” и легально купивший дробовик накануне.

Несколько дней назад стрелок завел Telegram-канал, в котором называл себя “богом”, а утром перед стрельбой заявил, что “убьет огромное количество биомусора”, после чего совершит самоубийство.

Это также подтверждает опубликованное видео допроса. Галявиев заявил, что летом 2020 года в нем “начал пробуждаться монстр”, и он начал “еще больше всех ненавидеть” — а два месяца назад Галявиев, по его словам, осознал себя “богом” и даже рассказал об этом своей матери.

12 мая Следственный комитет Российской Федерации сообщил, что в 2020 году у Ильназа Галявиева, подозреваемого в нападении на школу в Казани, диагностировали заболевание головного мозга. В СК не уточнили, о каком заболевании идет речь. Представитель ведомства Светлана Петренко в то же время сообщила, что “неадекватное поведение” подозреваемого “препятствует полноценному проведению следственных действий с ним”.