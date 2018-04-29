Дуров попередив користувачів в Європі про можливі збої у роботі Telegram
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Користувачі Telegram в Європі протягом декількох годин можуть зазнавати труднощів з підключенням через перегрів серверів. Про повідомляє УНН з посиланням на Twitter-акаунт засновника месенджера Павла Дурова.
“Масовий перегрів однієї з груп серверів Telegram може привести до проблем з підключенням до месенджеру в європейських користувачів. Приносимо вибачення за незручності — проблема вирішується”, — написав Дуров.
Як випливає з даних сервісу Downdetector, що відслідковує роботу популярних інтернет-ресурсів, в роботі месенджера вже зафіксовано збій: 78% користувачів мають проблеми з підключенням, ще 21% — з відправкою повідомлень. Збої спостерігаються в Україні, в Геріманіі, Італії, Франції, Нідерландах, Іспанії та інших країнах.
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Нагадаємо, Таганський суд Москви 13 квітня задовольнив вимогу Роскомнагляду про блокування доступу до месенджер Telegram в Росії за ненадання ФСБ ключів для дешифрування повідомлень користувачів. 16 квітня оператори зв’язку приступили до процедури блокування.
Для обходу блокування Telegram задіяв хостинг Amazon і Google, Роскомнадзор почав блокувати використані месенджером IP-адреси цих компаній, у результаті чого ряд сторонніх ресурсів зіткнувся з неполадками у роботі в Росії. Так, 27 квітня ряду російських користувачів виявилися недоступні “ВКонтакте”, “Яндекс”, Twitter, Facebook і “Однокласники”. Роскомнагляд пояснив, що “короткочасне потрапляння до реєстру окремих IP-адрес” пов’язане з “технологічними особливостями роботи системи”.
Інтернет-омбудсмен Дмитро Мариничев в інтерв’ю РІА “Новини” раніше заявив, що заблокувати Telegram за допомогою внесення в “чорний список” IP-адрес неможливо, і війна з месенджером “триватиме вічно”.