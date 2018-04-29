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Дуров предупредил пользователей в Европе о возможных сбоях в работе Telegram

Киев • УНН

 • 10929 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Пользователи Telegram в Европе в течение нескольких часов могут испытывать трудности с подключением из-за перегрева серверов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter-аккаунт основателя мессенджера Павла Дурова.

Дуров предупредил пользователей в Европе о возможных сбоях в работе Telegram

“Массовый перегрев одной из групп серверов Telegram может привести к проблемам с подключением к мессенджеру у европейских пользователей. Приносим извинения за неудобства — проблема решается”, — написал Дуров.

Как следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, в работе мессенджера уже зафиксировано сбой: 78% пользователей имеют проблемы с подключением, еще 21% — с отправкой сообщений. Сбои наблюдаются в Украине, в Геримании, Италии, Франции, Нидерландах, Испании и других странах.

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Напомним, Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировании доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. 16 апреля операторы связи приступили к процедуре блокировки.

Для обхода блокировки Telegram задействовал хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать использованные мессенджером IP-адреса этих компаний, в результате чего ряд сторонних ресурсов столкнулся с неполадками в работе в России. Так, 27 апреля ряда российских пользователей оказались недоступны “ВКонтакте”, “Яндекс”, Twitter, Facebook и “Одноклассники”. Роскомнадзор пояснил, что “кратковременное попадание в реестр отдельных IP-адресов” связано с “технологическими особенностями работы системы”.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в интервью РИА Новости ранее заявил, что заблокировать Telegram посредством внесения в “черный список” IP-адресов невозможно, и война с мессенджером “продлится вечно”.

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