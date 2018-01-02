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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 21477 перегляди

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Духовний лідер Ірану звинуватив "ворогів" країни в організації протестів

Київ • УНН

 • 8832 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї звинуватив у демонстраціях та спалахах насильства в країні "ворогів" ісламської республіки, що пустили в дію "цілий арсенал засобів". Про це духовний лідер Ірану заявив у вівторок у спеціальній промові, яку передало державне телебачення Ірану, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Духовний лідер Ірану звинуватив "ворогів" країни в організації протестів

Ну думку А.Хаменеї, ворожі до Ірану сили "об'єдналися та використовують всі свої засоби, гроші, зброю, політику та спецслужби" з метою створити проблеми владі Ірану. Аятола вперше висловився щодо масових протестів у країні.

Нагадаємо, з 28 грудня масові протести проходять у багатьох містах Ірану. Демонстранти виступають проти підвищення цін на продукти і товари першої необхідності. Під час таких протестів в Ірані загинули 20 осіб.

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