Духовний лідер Ірану звинуватив "ворогів" країни в організації протестів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї звинуватив у демонстраціях та спалахах насильства в країні "ворогів" ісламської республіки, що пустили в дію "цілий арсенал засобів". Про це духовний лідер Ірану заявив у вівторок у спеціальній промові, яку передало державне телебачення Ірану, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Ну думку А.Хаменеї, ворожі до Ірану сили "об'єдналися та використовують всі свої засоби, гроші, зброю, політику та спецслужби" з метою створити проблеми владі Ірану. Аятола вперше висловився щодо масових протестів у країні.
Нагадаємо, з 28 грудня масові протести проходять у багатьох містах Ірану. Демонстранти виступають проти підвищення цін на продукти і товари першої необхідності. Під час таких протестів в Ірані загинули 20 осіб.