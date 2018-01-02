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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Духовный лидер Ирана обвинил "врагов" страны в организации протестов

Киев • УНН

 • 8832 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи обвинил в демонстрациях и вспышках насилия в стране "врагов" исламской республики, пустивших в действие "целый арсенал средств". Об этом духовный лидер Ирана заявил во вторник в специальной речи, переданной государственным телевидением Ирана, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Духовный лидер Ирана обвинил "врагов" страны в организации протестов

Ну мнению А.Хаменеи, враждебные Ирану силы "объединились и используют все свои средства, деньги, оружие, политику и спецслужбы" с целью создать проблемы властям Ирана. Аятолла впервые высказался о массовых протестах в стране.

Напомним, с 28 декабря массовые протесты проходят во многих городах Ирана. Демонстранты выступают против повышения цен на продукты и товары первой необходимости. Во время таких протестов в Иране погибли 20 человек.

Украинские Национальные Новости

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