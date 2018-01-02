Духовный лидер Ирана обвинил "врагов" страны в организации протестов

Ну мнению А.Хаменеи, враждебные Ирану силы "объединились и используют все свои средства, деньги, оружие, политику и спецслужбы" с целью создать проблемы властям Ирана. Аятолла впервые высказался о массовых протестах в стране.

Напомним, с 28 декабря массовые протесты проходят во многих городах Ирана. Демонстранты выступают против повышения цен на продукты и товары первой необходимости. Во время таких протестов в Иране погибли 20 человек.