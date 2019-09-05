Дует із "Зорі" виборов звання кращого гравця та тренера місяця в УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. За результатами голосування у проекті, організованому Українською Прем’єр-Лігою на звання кращого наставника та футболіста місяця, перемогли представники "Зорі", повідомляє УНН з посиланням на УПЛ.
У голосуванні за топ-футболіста брали участь переможці номінації "Найкращий гравець туру", а також футболісти, які, на думку експертної ради, відзначалися стабільністю впродовж липневих-серпневих турів.
Серед них 40 відсотків голосів отримав форвард "Зорі" Назарій Русин і на 21 відсоток випередив Дениса Фаворова із "Десни". Трійку замкнув Тайсон – 17 відсотків.
У голосуванні за топ-наставника перемогу святкував Віктор Скрипник. Тренер "Зорі" одержав 47 відсотків і випередив Олександра Рябоконя (26) і Луїша Каштру (18).
Додамо, "Зоря" набрала 11 очок і після 6 турів посідає 3 рядок таблиці.
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