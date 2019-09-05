Дуэт из "Зари" завоевал звание лучшего игрока и тренера месяца в УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. По результатам голосования в проекте, организованном Украинской Премьер-Лигой за звание лучшего наставника и футболиста месяца, победили представители "Зари", сообщает УНН со ссылкой на УПЛ.
В голосовании за топ-футболиста участвовали победители номинации "Лучший игрок тура", а также футболисты, которые, по мнению экспертного совета, отмечались стабильностью в течение июльских-августовских туров.
Среди них 40 процентов голосов получил форвард "Зари" Назарий Русин и на 21 процент опередил Дениса Фаворова из "Десны". Тройку замкнул Тайсон - 17 процентов.
В голосовании за топ-наставника победу праздновал Виктор Скрипник. Тренер "Зари" получил 47 процентов и опередил Александра Рябоконя (26) и Луиша Каштру (18).
Добавим, "Заря" набрала 11 очков и после 6 туров занимает 3 строчку таблицы.
Напомним, экс-защитник сборной Украины по футболу Евгений Хачериди попал в символическую сборную свободных агентов.