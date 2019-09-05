Колишній футболіст збірної України потрапив до символічної збірної вільних агентів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Ексзахисник збірної України з футболу Євген Хачеріді потрапив в символічну збірну вільних агентів, яку опублікував ресурс Transfermarkt, передає УНН.
Українець посів місце в центрі захисту разом із Неманьєю Печіновичем, іншими оборонцями виявилися Денні Сімпсон та Фабіо Коентрао.
Також до числа кращих вільних агентів потрапили: голкіпер Ліндер, півзахисники Фреді Гуарін, Слаудіо Маркізіо, Хатем Бен-Арфа і Маркель Сусаета і нападники Вільфред Боні і Сіндзі Оказакі.
Відзначимо, що за оцінкою ресурсу вартість українця найнижча з 11-ти гравців "основи" символічної команди - 1,75 млн. євро.
Додамо також, в останній раз Хачеріді виходив на поле в офіційному матчі ще в грудні 2018 року.