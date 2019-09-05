Бывший футболист сборной Украины попал в символическую сборную свободных агентов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Ексзахисник сборной Украины по футболу Евгений Хачериди попал в символическую сборную свободных агентов, которую опубликовал ресурс Transfermarkt, передает УНН.
Украинец занял место в центре защиты вместе с Неманьей Печиновичем, то защитниками оказались Дэнни Симпсон и Фабиу Коэнтрау.
Также в число лучших свободных агентов попали: голкипер Линдер, полузащитники Гуарин, Слаудио Маркизио, Хатем Бен-Арфа и Маркель Сусаета и нападающие Бони и Синдзи Оказаки.
Отметим, что по оценке ресурса стоимость украинца самая низкая из 11-ти игроков "основы" символической команды - 1750000 евро.
Добавим также, в последний раз Хачериди выходил на поле в официальном матче еще в декабре 2018 года.