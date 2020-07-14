Дует із "Зорі" оголошено найкращими гравцем та тренером туру УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Українська Прем’єр-Ліга назвала імена кращого футболіста та тренера за підсумками проведеного 30 туру УПЛ, повідомляє УНН.
За підсумком голосування за найкращого футболіста, перемогу здобув півзахисник “Зорі” Владислав Кочергін, який випередив Беньяміна Вербича (“Динамо”) і Тараса Завійського (“Олімпік”).
Наставнику “Зорі” Віктору Скрипнику не було рівних у боротьбі за кращого тренера туру.
Нагадаємо, що “Зоря” крайнього туру завдала гостьової поразки “Колосу” (0:2).