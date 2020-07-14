Дует із "Зорі" оголошено найкращими гравцем та тренером туру УПЛ

За підсумком голосування за найкращого футболіста, перемогу здобув півзахисник “Зорі” Владислав Кочергін, який випередив Беньяміна Вербича (“Динамо”) і Тараса Завійського (“Олімпік”).

Наставнику “Зорі” Віктору Скрипнику не було рівних у боротьбі за кращого тренера туру.

Нагадаємо, що “Зоря” крайнього туру завдала гостьової поразки “Колосу” (0:2).