Дуэт из "Зари" объявлен лучшими игроком и тренером тура УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Украинская Премьер-лига назвала имена лучшего футболиста и тренера по итогам проведенного 30 тура УПЛ, сообщает УНН.
По итогам голосования за лучшего футболиста, победил полузащитник “Зари” Владислав Кочергин, опередивший Беньямина Вербича (“Динамо”) и Тараса Завийского (“Олимпик”).
Наставник “Зари” Виктор Скрипник не было равных в борьбе за лучшего тренера тура.
Напомним, что “Заря” крайнего тура нанесла гостевого поражения “Колоса” (0:2).