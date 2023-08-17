Дуда закликав білорусь припинити гібридні атаки на спільному кордоні

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"Йдеться про сотні мігрантів, яких білоруський режим протягом багатьох місяців намагався переправити до Польщі. Це не є секретом, оскільки у нас є відеодокази того, що ми не безпідставно називаємо це гібридною атакою. Тому що не хто інший, як представники білоруських служб брали участь у витісненні мігрантів за кордон", – заявив Дуда.

За його словами, кордон Польщі з Білоруссю також є кордоном Європейського Союзу. Тому Польща також несе додаткову відповідальність перед європейськими союзниками.

Доповнення

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і президент Литви Гітанас Науседа вважають, що найманці ПВК "вагнера", які перебувають у білорусі, можуть здійснювати провокації на кордоні країн НАТО. Наразі, за різними оцінками, на території білорусі понад 6 тисяч "вагнеревців".

Нагадаємо

Польща розгорнула оперативну групу військ на кордоні з Білоруссю для реагування на можливі провокації.