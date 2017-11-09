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Дуда розповів, що потрібно для добрих відносин з Україною

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Для добрих відносин з Україною дуже важлива історична правда і не можна терпіти ситуацію, коли високопоставлені представники різних установ у певній країні поводяться в неприйнятний спосіб для реалізації взаємовідносин на засаді добросусідських взаємин. Про це у четвер заявив президент Польщі Анджей Дуда, передає УНН з посиланням на Польське радіо.

"Усе важливо. Історична політика також важлива і з цим важко не погодитися, бо історія та історична пам’ять впливає на нинішні погляди, впливає теж на формування різних інституцій, а також на міжособистісні відносини", – відповів А.Дуда на запитання, чи у відносинах з Україною важко "зважувати" з одного боку історичну політику, а з іншого – важливість союзу з Києвом.

Президент Польщі зазначив, що "ніхто з людей, які намагаються раціонально сприймати політику, не має сумнівів у тому, що саме для цих міжнародних відносин, дослівно міжнародних, тобто між народами, правда дуже важлива".

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"Ці відносини не можуть ґрунтуватися на брехні, на наклепах, на замовчуванні та запереченні історії, особливо трагічної", – наголосив президент Польщі.

За його словами, "щоб ці відносини були добрими, про історію, особливо про трагічні події, про провини потрібно говорити і треба їх визнавати, а жертви треба дозволити увіковічити".

"Не можна також терпіти ситуацію, коли високопоставлені представники різних установ у певній країні поводяться в неприйнятний спосіб для реалізації взаємовідносин на засаді добросусідських взаємин", – сказав А.Дуда.

Президент Польщі додав, що хоче "сказати про це якомога ввічливо, наскільки це можливо".

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Розбіжності у польсько-українських відносинах прокоментував сьогодні також спікер сенату Польщі Станіслав Карчевський. Політик сказав, що хоче, аби взаємини Польщі та України були добрими, але вони завжди повинні ґрунтуватися на правді, зокрема історичній. На його погляд, "без правди добра співпраця неможлива". Водночас політик запевнив, що Польща завжди була і буде послом України в ЄС.

Нагадаємо, голова МЗС Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що Варшава ніколи не погодиться поставити знак рівності між УПА і Армією Крайовою.

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