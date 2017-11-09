Дуда рассказал, что нужно для хороших отношений с Украиной

ukru
Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 6820 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 22597 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 35585 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 42281 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 40648 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 100715 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 89916 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 98455 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 125454 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115948 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

11 марта, 05:39 • 111440 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 125971 просмотра
Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

09:37 • 101897 просмотра
В Киеве водитель Mercedes убегал от полиции, "перевозя" правоохранителя на окне автомобиля: что известно

В Киеве водитель Mercedes убегал от полиции, "перевозя" правоохранителя на окне автомобиля: что известно

10:30 • 51111 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11:49 • 100602 просмотра
публикации
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11:49 • 100602 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 125971 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 125454 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 127365 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

10 марта, 15:15 • 150221 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

14:42 • 3581 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 108764 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 115948 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 116819 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 122148 просмотра
Актуальное
Дуда рассказал, что нужно для хороших отношений с Украиной

Дуда рассказал, что нужно для хороших отношений с Украиной

Киев  •  УНН

 • 13109 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Для хороших отношений с Украиной очень важна историческая правда и нельзя терпеть ситуацию, когда высокопоставленные представители различных учреждений в определенной стране ведут себя в неприемлемый способ для реализации взаимоотношений на принципе добрососедских отношений. Об этом в четверг заявил президент Польши Дуда, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

"Все важно. Историческая политика также важна и с этим трудно не согласиться, ибо история и историческая память влияет на нынешние взгляды, влияет тоже на формирование различных институтов, а также на межличностные отношения", - ответил А.Дуда на вопрос, трудно ли в отношениях с Украиной "взвешивать" с одной стороны историческую политику, а с другой - важность союза с Киевом.

Президент Польши отметил, что "никто из людей, которые пытаются рационально воспринимать политику, не сомневается в том, что именно для этих международных отношений, дословно международных, то есть между народами, правда очень важна".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Варшава поддержала предложение Киева провести заседание комитета президентов

"Эти отношения не могут основываться на лжи, на клевете, на замалчивании и отрицании истории, особенно трагической", - подчеркнул президент Польши.

По его словам, "чтобы эти отношения были хорошими, об истории, особенно о трагических событиях, о вине нужно говорить и надо ее признавать, а жертвы надо позволить увековечить".

"Нельзя также терпеть ситуацию, когда высокопоставленные представители различных учреждений в определенной стране ведут себя в неприемлемый способ для реализации взаимоотношений на принципе добрососедских отношений", - сказал А.Дуда.

Президент Польши добавил, что хочет "сказать об этом как можно вежливее, насколько это возможно".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сейм Польши заслушает отчет об отношениях с Украиной

Различия в польско-украинских отношениях прокомментировал сегодня также спикер сената Польши Станислав Карчевский. Политик сказал, что хочет, чтобы отношения Польши и Украины были хорошими, но они всегда должны основываться на правде, в частности исторической. По его мнению, "без правды хорошее сотрудничество невозможно". В то же время политик заверил, что Польша всегда была и будет послом Украины в ЕС.

Напомним, глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что Варшава никогда не согласится поставить знак равенства между УПА и Армией Крайовой.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы