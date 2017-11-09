Дуда рассказал, что нужно для хороших отношений с Украиной

"Все важно. Историческая политика также важна и с этим трудно не согласиться, ибо история и историческая память влияет на нынешние взгляды, влияет тоже на формирование различных институтов, а также на межличностные отношения", - ответил А.Дуда на вопрос, трудно ли в отношениях с Украиной "взвешивать" с одной стороны историческую политику, а с другой - важность союза с Киевом.

Президент Польши отметил, что "никто из людей, которые пытаются рационально воспринимать политику, не сомневается в том, что именно для этих международных отношений, дословно международных, то есть между народами, правда очень важна".

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"Эти отношения не могут основываться на лжи, на клевете, на замалчивании и отрицании истории, особенно трагической", - подчеркнул президент Польши.

По его словам, "чтобы эти отношения были хорошими, об истории, особенно о трагических событиях, о вине нужно говорить и надо ее признавать, а жертвы надо позволить увековечить".

"Нельзя также терпеть ситуацию, когда высокопоставленные представители различных учреждений в определенной стране ведут себя в неприемлемый способ для реализации взаимоотношений на принципе добрососедских отношений", - сказал А.Дуда.

Президент Польши добавил, что хочет "сказать об этом как можно вежливее, насколько это возможно".

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Различия в польско-украинских отношениях прокомментировал сегодня также спикер сената Польши Станислав Карчевский. Политик сказал, что хочет, чтобы отношения Польши и Украины были хорошими, но они всегда должны основываться на правде, в частности исторической. По его мнению, "без правды хорошее сотрудничество невозможно". В то же время политик заверил, что Польша всегда была и будет послом Украины в ЕС.

Напомним, глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что Варшава никогда не согласится поставить знак равенства между УПА и Армией Крайовой.