Дуда - Порошенку: не призначайте на важливі посади людей із антипольськими поглядами

“Я очікую від Президента Петра Порошенка і його співпрацівників, від прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, що люди, які відверто проголошують націоналістичні і антипольські погляди, не займатимуть важливих посад в українській політиці”, — заявив Анджей Дуда.

Він додав, що такі люди не будують співпраці між Польщею та Україною, а навпаки — її руйнують.

Крім того Президент Польщі наголосив, що “те, що є такі особи, — а всі ж, ми знаємо що такі існують — це дуже недобрий знак з українського боку стосовно нас”.

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“Про це також необхідно говорити голосно, що на дуже важливих посадах в Україні є люди, які практично мають відверто антипольські погляди, це неприйнятно”, — сказав Анджей Дуда.

Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський представить ситуацію в Україні президенту Польщі Анджею Дуді і натякне відмінити свій візит у грудні цього року.