Дуда - Порошенко: не назначайте на важные должности людей с антипольскими взглядами

"Я ожидаю от Президента Петра Порошенко и его сотрудников, от премьер-министра Владимира Гройсмана, что люди, которые откровенно провозглашают националистические и антипольские взгляды, не будут занимать важных должностей в украинской политике", - заявил Дуда.

Он добавил, что такие люди не строят сотрудничества между Польшей и Украиной, а наоборот - его разрушают.

Кроме того, Президент Польши подчеркнул, что "то, что есть такие люди, - а все же, мы знаем, что такие существуют - это очень нехороший знак с украинской стороны по отношению к нам".

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"Об этом также необходимо говорить громко, что на важных должностях в Украине есть люди, которые практически имеют откровенно антипольские взгляды, это неприемлемо", - сказал Дуда.

Как сообщал УНН, министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский представит ситуацию в Украине президенту Польши Анджей Дуди и намекнет отменить свой визит в декабре этого года.