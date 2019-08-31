Дуда пообіцяв розглянути проблему ліцензій перевізникам з України
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда пообіцяв обговорити проблему транспортних ліцензій українським перевізникам з профільними міністрами польського уряду. Про це за підсумками його переговорів з Президентом України Володимиром Зеленським повідомляє пресслужба ОПУ, передає УНН.
Так, Дуда зазначив, що під час зустрічі Зеленський звернув увагу на проблему з транспортними ліцензіями, які необхідні українським перевізникам.
"Ми занотували ці справи. Я розмовлятиму з відповідними міністрами: міністром інфраструктури – паном Анджеєм Адамчиком, а також з міністром внутрішніх справ – паном Маріушем Камінським", – запевнив Президент Польщі.
Нагадаємо, Україна планує покращувати роботу пунктів пропуску на кордоні з Польщею.