Дуда підписав поправку до закону, яка дозволяє проведення референдуму в день виборів до парламенту

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Поправка до закону дозволяє провести загальнонаціональний референдум у Польщі в один день з президентськими, парламентськими виборами або виборами до Європарламенту. Референдум можна буде проводити із 7:00 до 21:00.

Раніше в середу Сейм Польщі відхилив заперечення Сенату, де більшість мають опозиційні партії, проти внесення змін до закону про загальнонаціональний референдум.

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Референдум ініціювала партія влади "Право і справедливість". Спершу на нього хотіли винести єдине запитання – про механізм розподілу мігрантів між країнами ЄС, але згодом до нього додали ще три.

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