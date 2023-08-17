Дуда підписав поправку до закону, яка дозволяє проведення референдуму в день виборів до парламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда в середу підписав поправку до закону про загальнонаціональний референдум, яка дозволить провести плебісцит у день парламентських виборів 15 жовтня. Про це йдеться в повідомленні канцелярії президента Польщі, пише УНН.
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Поправка до закону дозволяє провести загальнонаціональний референдум у Польщі в один день з президентськими, парламентськими виборами або виборами до Європарламенту. Референдум можна буде проводити із 7:00 до 21:00.
Раніше в середу Сейм Польщі відхилив заперечення Сенату, де більшість мають опозиційні партії, проти внесення змін до закону про загальнонаціональний референдум.
Довідково
Референдум ініціювала партія влади "Право і справедливість". Спершу на нього хотіли винести єдине запитання – про механізм розподілу мігрантів між країнами ЄС, але згодом до нього додали ще три.
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