Дуда: ми маємо великі історичні розбіжності з Україною

Президенти Польщі та Україні зустрілися у Брюсселі двічі.



Під час повернення до Польщі Анджей Дуда сказав, що між двома країнами є великі розбіжності і що Україна повинна нині зробити жест у бік Польщі.



"Я чекаю історичної правди. Я говорю зрозуміло: на Волині не було жодної польсько-української війни, там був геноцид, там здійснювали етнічну чистку поляків, звичайних людей в селі, рільників, польських родин, дітей", - сказав Анджей Дуда, якого журналісти запитали про причини, чому не були зорганізовані спільні польсько-українські заходи із вшанування жертв 75-их роковин Волинської трагедії.



Коментуючи перебіг своїх перемовин з Порошенком, Дуда підкреслив: "Пан Президент відповідає: але були акції також з польського боку. Я це не заперечую. Були, звісно, тільки диспропорція – величезна. Бо якщо кажуть, що загинуло щонайбільше кільканадцять тисяч, хоча дехто стверджує, що менш ніж десять, українського населення, то польські втрати оцінюють у 100 тисяч людей. І це не були військові, я ще раз повторюю, це були цивільні особи".



За словами польського президента, ці питання "повинні розв’язувати історики".

"Але для того, щоб ми могли їх розв’язувати, має бути щонайменше згода на ексгумації", - зауважив президент.



"Якщо хтось не хоче погодитися на ексгумації, то я запитую, чому? Чи він боїться, що історична правда завдяки ексгумаціям буде насправді відкрита і абсолютно доведена, скільки цих людей спочиває у цих масових могилах?", - запитав Дуда.



На переконання президента Польщі, правда є умовою розвитку добрих відносин між Києвом та Варшавою у майбутньому.

"Навіть якщо ця правда є найболіснішою", - зазначив він.



Анджей Дуда додав, що вона може бути болісною як для української, так і для польської сторони.

"Бо треба сказати так: ми теж не були святі у цьому і теж маємо перед чим схилити голову", - додав він.



Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко бачить в Польщі сильного партнера. За його словами, історичні питання не повинні політизуватися. Про це Порошенко заявив перед початком другого дня саміту НАТО в Брюсселі.