Дуда: у нас есть большие исторические разногласия с Украиной

Президенты Польши и Украины встретились в Брюсселе дважды.



При возвращении в Польшу Анджей Дуда сказал, что между двумя странами есть большие разногласия и что Украина должна сейчас сделать жест в сторону Польши.



"Я жду исторической правды. Я говорю понятно: на Волыни не было никакой польско-украинской войны, там был геноцид, там осуществляли этническую чистку поляков, обычных людей в селе, и земледельцев польских семей, детей", - сказал Дуда, которого журналисты спросили о причинах, почему не были организованы совместные польско-украинские мероприятия по чествованию жертв семьдесят пятой годовщины Волынской трагедии.



Комментируя ход своих переговоров с Порошенко, Дуда подчеркнул: "Господин Президент отвечает: но были акции также с польской стороны. Я это не отрицаю. Были, конечно, только диспропорция - огромная. Ведь если говорят, что погибло не более несколько тысяч, хотя некоторые утверждают, что менее чем десять украинского населения, то польские потери оценивают в 100 000 человек. И это не были военные, я еще раз повторяю, это были гражданские лица".



По словам польского президента, эти вопросы "должны решать историки".

"Но для того, чтобы мы могли их решать, должно быть как минимум согласие на эксгумацию", - отметил президент.



"Если кто-то не хочет согласиться на эксгумации, то я спрашиваю, почему ли он боится, что историческая правда благодаря эксгумации будет на самом деле открыта и совершенно доказана, сколько этих людей лежит в этих массовых могилах?", - спросил Дуда.



По убеждению президента Польши, правда является условием развития хороших отношений между Киевом и Варшавой в будущем.

"Даже если это правда есть мучительной", - отметил он.



Дуда добавил, что она может быть болезненной как для украинской, так и для польской стороны.

"Ибо надо сказать: мы тоже не были святые в этом и тоже имеем перед чем склонить голову", - добавил он.



Напомним, Президент Украины Петр Порошенко видит в Польше сильного партнера. По его словам, исторические вопросы не должны политизироваться. Об этом Порошенко заявил перед началом второго дня саммита НАТО в Брюсселе.