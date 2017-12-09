Дубль Зозулі приніс "Альбасете" п'яту перемогу в Сегунді
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Результативні дії форварда Романа Зозулі допомогли "Альбасете" розібратися із середняком Сегунди – "Вальядолідом". Поєдинок на домашній арені "Альбасете" "Карлос Бельмонте" зібрав 5 705 уболівальників, передає УНН.
В рамках 18-го туру другого за силою чемпіонату Іспанії український нападник виграв верхову боротьбу після подачі Ерреро та пробив головою – воротар не зумів врятувати. На 67 хвилині наш земляк замкнув простріл низом на дальню штангу. Гостям вдалося відквитати один м'яч завдяки автоголу Гаффора.
Примітно, що екс-форвард "Дніпра" вйшов до десятки кращих бомбардирів Сегунди – 7 голів при 2 асистах.
Зазначимо, що в турнірній таблиці "Альбасете" набрав 21 бал і займає 15 рядок, відстаючи від "Вальядоліду" (11 щабель) на 2 пункти.
Як повідомляв УНН, Зозуля вдруге став кращим футболістом місяця в "Альбасете".