Дубль Зозули принес "Альбасете" пятую победу в Сегунде

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Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 64827 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 42047 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 105775 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 107309 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 124764 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 105151 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107157 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113031 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117341 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Дубль Зозули принес "Альбасете" пятую победу в Сегунде

Дубль Зозули принес "Альбасете" пятую победу в Сегунде

Киев  •  УНН

 • 19909 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Результативные действия форварда Романа Зозули помогли "Альбасете" разобраться с середняком Сегунды - "Вальядолид". Поединок на домашней арене "Альбасете" "Карлос Бельмонте" собрал 5705 болельщиков, передает УНН.

В рамках 18-го тура второго по силе чемпионата Испании eкраинский нападающий выиграл верховую борьбу после подачи Эрреро и пробил головой - вратарь не сумел спасти. На 67 минуте наш земляк замкнул прострел низом на дальнюю штангу. Гостям удалось отквитать один мяч благодаря автогола Гаффора.

Примечательно, что экс-форвард "Днепра" вышел в десятку лучших бомбардиров Сегунды - 7 голов при 2 ассист.

Отметим, что в турнирной таблице "Альбасете" набрал 21 балл и занимает 15 строчку, отставая от "Вальядолида" (11 ступень) на 2 пункта.

Как сообщал УНН, Зозуля вдруг стал лучшим футболистом месяца в "Альбасете".

Украинские Национальные Новости

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