Дубль Зозули принес "Альбасете" пятую победу в Сегунде
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Результативные действия форварда Романа Зозули помогли "Альбасете" разобраться с середняком Сегунды - "Вальядолид". Поединок на домашней арене "Альбасете" "Карлос Бельмонте" собрал 5705 болельщиков, передает УНН.
В рамках 18-го тура второго по силе чемпионата Испании eкраинский нападающий выиграл верховую борьбу после подачи Эрреро и пробил головой - вратарь не сумел спасти. На 67 минуте наш земляк замкнул прострел низом на дальнюю штангу. Гостям удалось отквитать один мяч благодаря автогола Гаффора.
Примечательно, что экс-форвард "Днепра" вышел в десятку лучших бомбардиров Сегунды - 7 голов при 2 ассист.
Отметим, что в турнирной таблице "Альбасете" набрал 21 балл и занимает 15 строчку, отставая от "Вальядолида" (11 ступень) на 2 пункта.
Как сообщал УНН, Зозуля вдруг стал лучшим футболистом месяца в "Альбасете".