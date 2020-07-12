Дубль Вербича не врятував "Динамо" від втрати очок

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КИЇВ. 13 липня. УНН. У поєдинку 30 туру Української Прем'єр-ліги київське "Динамо" завітало в гості до "Олександрії", повідомляє кореспондент УНН.

У першому таймі активі дії Андрієвського не принесли користі “Динамо” у вигляді забитого м’яча, а господарі поля відкрили рахунок. Це зробив Третьяков з пенальті. Порушення правил у власній карній зоні заробив Сирота. На 63 хвилині Беньямін Вербич обробив м’яч у чужій штрафній, а потім пробив з-під захисника — 1:1.

Пізніше на навіс Караваєва зреагував голкіпер Паньків, але він вибив м’яч прямо на голову Вербича, і словенець вивів “біло-синіх” вперед. На останніх хвилинах правила у власній карній порушив Шабанов, а пенальті вдруге забив Третьяков — 2:2.

Додамо, “Динамо” з 56 очками опустилося на третій щабель. “Олександрія” 5-та — 45.

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