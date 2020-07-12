Дубль Вербича не спас "Динамо" от потери очков

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КИЕВ. 13 июля. УНН. В поединке 30 тура Украинской Премьер-лиги киевское “Динамо” пришло в гости к “Александрии”, сообщает корреспондент УНН.

В первом тайме активные действия Андриевского не принесли пользы “Динамо” в виде забитого мяча, а хозяева поля открыли счет. Это сделал Третьяков с пенальти. Нарушение правил в собственной штрафной зоне заработал Сирота. На 63 минуте Беньямин Вербич обработал мяч в чужой штрафной, а затем пробил из-под защитника — 1:1.

Позже на навес Караваева среагировал голкипер Паньков, но он выбил мяч прямо на голову Вербича, и словенец вывел “бело-синих” вперед. На последних минутах правила в собственной штрафной нарушил Шабанов, а пенальти вдруг забил Третьяков — 2:2.

Добавим, “Динамо” с 56 очками опустился на третью ступень. “Александрия” 5-я — 45.

Украинские Национальные Новости

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