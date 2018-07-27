Дубль українського нападника допоміг "Кайрату" перемогти у матчі ЛЄ

Есеолі вдалося двічі розписатися у воротах нідерландського "АЗ" з Алкмаару. При першому голі він обійшов двох супротивників та надіслав м'яч поміж ніг голкіперу.



Голи українця стали єдиними у домашній грі його клубу – 2:0. Есеола почав поєдинок у старті і покинув поле на 78 хвилині.



Як повідомлялося раніше, Есеола також забивав у попередній стадії турніру.