Дубль українського нападника допоміг "Кайрату" перемогти у матчі ЛЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Український нападник казахського ФК "Кайрат" Адерінсол Есеола став головною зіркою першої баталії другого кваліфікаційного етапу Ліги Європи, повідомляє УНН.
Есеолі вдалося двічі розписатися у воротах нідерландського "АЗ" з Алкмаару. При першому голі він обійшов двох супротивників та надіслав м'яч поміж ніг голкіперу.
Голи українця стали єдиними у домашній грі його клубу – 2:0. Есеола почав поєдинок у старті і покинув поле на 78 хвилині.
Як повідомлялося раніше, Есеола також забивав у попередній стадії турніру.