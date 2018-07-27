Дубль украинского нападающего помог "Кайрату" победить в матче ЛЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Украинский нападающий казахского ФК "Кайрат" Адеринсол Эсеола стал главной звездой первой баталии второго квалификационного этапа Лиги Европы, сообщает УНН.
Эсеола удалось дважды расписаться в воротах нидерландского "АЗ" из Алкмаара. При первом голе он обошел двух противников и отправил мяч между ног голкиперу.
Голы украинца стали единственными в домашней игре его клуба - 2:0. Эсеола начал поединок в старте и покинул поле на 78 минуте.
Как сообщалось ранее, Эсеола также забивал в предыдущей стадии турнира.