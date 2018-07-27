Дубль украинского нападающего помог "Кайрату" победить в матче ЛЕ

Эсеола удалось дважды расписаться в воротах нидерландского "АЗ" из Алкмаара. При первом голе он обошел двух противников и отправил мяч между ног голкиперу.



Голы украинца стали единственными в домашней игре его клуба - 2:0. Эсеола начал поединок в старте и покинул поле на 78 минуте.



Как сообщалось ранее, Эсеола также забивал в предыдущей стадии турнира.