Дубль Циганкова дозволив "Динамо" обіграти "Зорю"

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КИЇВ. 16 липня. УНН. У поєдинку 31 туру за друге місце УПЛ зустрілись київське “Динамо” та луганська “Зоря”. Зустріч пройшла на НСК “Олімпійський”, передає кореспондент УНН.

Зустріч почалася для киян негативно. Команда втратила через травму лідера Вербича, а також пропустила вже на другій хвилині. Вкидання м’яча з ауту зі своєї половини дозволила Артему Громову вийти на побачення з воротарем Бущаном. Півзахисник вдало пробив — 0:1.

Однак на перерву “біло-сині” пішли ведучи у рахунку 3:1. Віктор Циганков обігрався із Буяльським та завдав прицільного пострілу під поперечину (14 хв). Вже у наступній атаці Буяльський асистував Сергію Сидорчуку. Причому Сидорчук обігрався до цього з Буяльським в ефектній манері — п’ятою. Далі Циганков оформив дубль ударом головою. Після перерви ситуація на полі не змінилася — 3:1.

Наразі “Динамо” повернуло собі друге місце — 59 балів. “Зоря” відстає на два пункти.

Відзначимо, що тепер в останньому турі для того, аби забезпечити собі друге місце, “біло-синім” достатньо не програти на НСК “Олімпійський” 19 липня “Колосу” з Ковалівки.

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