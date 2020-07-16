Дубль Циганкова дозволив "Динамо" обіграти "Зорю"

Зустріч почалася для киян негативно. Команда втратила через травму лідера Вербича, а також пропустила вже на другій хвилині. Вкидання м’яча з ауту зі своєї половини дозволила Артему Громову вийти на побачення з воротарем Бущаном. Півзахисник вдало пробив — 0:1.

Однак на перерву “біло-сині” пішли ведучи у рахунку 3:1. Віктор Циганков обігрався із Буяльським та завдав прицільного пострілу під поперечину (14 хв). Вже у наступній атаці Буяльський асистував Сергію Сидорчуку. Причому Сидорчук обігрався до цього з Буяльським в ефектній манері — п’ятою. Далі Циганков оформив дубль ударом головою. Після перерви ситуація на полі не змінилася — 3:1.

Наразі “Динамо” повернуло собі друге місце — 59 балів. “Зоря” відстає на два пункти.

Відзначимо, що тепер в останньому турі для того, аби забезпечити собі друге місце, “біло-синім” достатньо не програти на НСК “Олімпійський” 19 липня “Колосу” з Ковалівки.