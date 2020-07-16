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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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4 марта, 13:25 • 109827 просмотра

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4 марта, 10:59 • 101852 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102538 просмотра

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4 марта, 08:59 • 104377 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102035 просмотра

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Дубль Цыганкова позволил "Динамо" обыграть "Зарю"

Дубль Цыганкова позволил "Динамо" обыграть "Зарю"

Киев  •  УНН

 • 11356 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. В поединке 31 тура за второе место УПЛ встретились киевское “Динамо” и луганская “Заря”. Встреча прошла на НСК “Олимпийский”, передает корреспондент УНН.

Встреча началась для киевлян негативно. Команда потеряла из-за травмы лидера Вербича, а также пропустила уже на второй минуте. Вбрасывание мяча из аута со своей половины позволило Артему Громову выйти на свидание с вратарем Бущаном. Полузащитник удачно пробил — 0:1.

Однако на перерыв “бело-синие” пошли ведя в счете 3:1. Виктор Цыганков обыгрался с Буяльским и нанес прицельного выстрела под перекладину (14 мин). Уже в следующей атаке Буяльский ассистировал Сергею Сидорчуку. Причем Сидорчук обыгрался до этого с Буяльским в эффектной манере — пяткой. Далее Цыганков оформил дубль ударом головой. После перерыва ситуация на поле не изменилась — 3:1.

Сейчас “Динамо” вернуло себе второе место — 59 баллов. “Заря” отстает на два пункта.

Отметим, что теперь в последнем туре для того, чтобы обеспечить себе второе место, “бело-синим” достаточно не проиграть на НСК “Олимпийский” 19 июля “Колосу” с Ковалевки.

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