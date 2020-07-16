Дубль Цыганкова позволил "Динамо" обыграть "Зарю"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. В поединке 31 тура за второе место УПЛ встретились киевское “Динамо” и луганская “Заря”. Встреча прошла на НСК “Олимпийский”, передает корреспондент УНН.
Встреча началась для киевлян негативно. Команда потеряла из-за травмы лидера Вербича, а также пропустила уже на второй минуте. Вбрасывание мяча из аута со своей половины позволило Артему Громову выйти на свидание с вратарем Бущаном. Полузащитник удачно пробил — 0:1.
Однако на перерыв “бело-синие” пошли ведя в счете 3:1. Виктор Цыганков обыгрался с Буяльским и нанес прицельного выстрела под перекладину (14 мин). Уже в следующей атаке Буяльский ассистировал Сергею Сидорчуку. Причем Сидорчук обыгрался до этого с Буяльским в эффектной манере — пяткой. Далее Цыганков оформил дубль ударом головой. После перерыва ситуация на поле не изменилась — 3:1.
Сейчас “Динамо” вернуло себе второе место — 59 баллов. “Заря” отстает на два пункта.
Отметим, что теперь в последнем туре для того, чтобы обеспечить себе второе место, “бело-синим” достаточно не проиграть на НСК “Олимпийский” 19 июля “Колосу” с Ковалевки.