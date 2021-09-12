Дубль Топалова допоміг "Маріуполю" завоювати першу перемогу у сезоні

Деталі

На початку гри ковалівці захопили ініціативу і більше контролювали м'яч. Проте на 15-ій хвилині арбітр призначив доволі суперечливий штрафний і показав жовту картку Кирилу Петрову, хоча Олексій Кащук сам налетів на нашого захисника. Сам Кащук зі штрафного пробив у стійку воріт Володимира Маханькова, м'яч відлетів до Дмитра Топалова, який пробив по центру - 0:1.

Після цього "Колос" активізувався і мав дуже суттєву перевагу, одначе знову пропустили. Після кількох заблокованих ударів від гравців "Колоса", азовці провели контратаку - Кащук прорвався по центру і віддав пас на Кулакова, який пробив Маханькова - 0:2.

На 71-ій хвилині Костишин взяв участь у гольовій атаці, підключивши до атаки Ренана. Бразилець прострілив на Лисенка і Володимир класним ударом скоротив рахунок - 1:2.

Надалі на полі був тільки "Колос", який безперестанно штурмував ворота Кудрика. Але забити не судилося, а на останній хвилині азовці провели контратаку і Дмитро Топалов, вийшовши сам на сам із Маханьковим, переграв голкіпера - 1:3.

Доповнення

Команди йдуть у зоні вильоту. "Маріуполь" здобув перший виграш у сезоні – 4 очки і 15-й рядок. "Колос" має на один бал більше.