Дубль Топалова помог "Мариуполю" завоевать первую победу в сезоне
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. В матче 7-го тура чемпионата Украины по футболу "Колос" уступил дома "Мариуполю", сообщает УНН со ссылкой на сайт "Колоса".
Детали
В начале игры ковалевцы захватили инициативу и больше контролировали мяч. Однако на пятнадцатой минуте арбитр назначил довольно спорный штрафной и показал желтую карточку Кириллу Петрову, хотя Алексей Кащук сам налетел на нашего защитника. Сам Кащук со штрафного пробил в штангу ворот Владимира Маханькова, мяч отлетел к Дмитрию Топалова, который пробил по центру — 0:1.
После этого “Колос” активизировался и имел очень существенное преимущество, однако снова пропустили. После нескольких заблокированных ударов от игроков “Колоса”, азовцы провели контратаку — Кащук прорвался по центру и отдал пас на Кулакова, который пробил Маханькова — 0:2.
На 71 минуте Костышин принял участие в голевой атаке, подключив к атаке Ренана. Бразилец прострелил на Лысенко и Владимир классным ударом сократил счет — 1:2.
В дальнейшем на поле был только “Колос”, который непрестанно штурмовал ворота Кудрика. Но забить не было суждено, а на последней минуте азовцы провели контратаку и Дмитрий Топалов, выйдя один на один с Маханьковым, переиграл голкипера — 1:3.
Дополнение
Команды уходят в зоны вылета. “Мариуполь” получил первый выигрыш в сезоне — 4 очка и 15-ю строчку. “Колос” имеет на один балл больше.