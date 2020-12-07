Дубль Шахаба приніс "Олімпіку" п'яту звитягу в сезоні УПЛ

Стартові хвилини поєдинку пройшли в рівній боротьбі, проте через 5 хвилин олімпійці все ж захопили ініціативу, і перший же небезпечний момент завершився взяттям воріт Бандури.

Лебеденко на своєму рідному лівому фланзі красиво обігрався в стінку з Альваренгой і прострілив у штрафну, де Шахаб виграв позицію у захисників і пробив першим дотиком — м’яч рикошетом від газону влетів у верхній кут воріт Бандури — 1:0.

На екваторі тайму команда Климовського змогла збільшити свою перевагу: Беніто вдало зіграв у відборі на чужій половині поля і пробив з-за меж штрафного — м’яч зачепив суперника і залетів у ворота — 2:0.

На 60-й хвилині нагадав про себе Шахаб: для початку форвард накрутив кількох опонентів в чужій штрафній і що є сили пробив з неробочої правої ноги — м’яч полетів вище воріт. Але всього через хвилину іранець все ж знову отримував привітання в обіймах партнерів: Політило прорвався по лівому флангу і прострілив — Бандура дотягнувся до м’яча і перевів його в поперечину, на добиванні першим виявився Захеді — 3:0.

Пропустивши третій гол, гості рук не опустили і змогли один гол відіграти. Сталося це на 69-й хвилині гри. Кондраков головою послав м’яч у кут воріт після подачі партнера зі штрафного — 3:1.

Додамо, “Олімпік” набрав 16 очок і піднявся на 7-й рядок, а “Рух” замикає турнірну таблицю — 6 пунктів.