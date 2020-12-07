Дубль Шахаба принес "Олимпик" пятую победу в сезоне УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. На стадионе "Динамо" в Киеве состоялся поединок 12 тура УПЛ между "Олимпиком" и "Рухом", передает УНН со ссылкой на сайт дончан.
Стартовые минуты поединка прошли в равной борьбе, однако через 5 минут олимпийцы все же захватили инициативу, и первый же опасный момент завершился взятием ворот Бандуры.
Лебеденко на своем родном левом фланге красиво обыгрался в стенку с Альваренгой и прострелил в штрафную, где Шахаб выиграл позицию у защитников и пробил первым касанием — мяч рикошетом от газона влетел в верхний угол ворот Бандуры — 1:0.
На экваторе тайма команда Климовского смогла увеличить свое преимущество: Бенито удачно сыграл в отборе на чужой половине поля и пробил из-за пределов штрафной — мяч задел соперника и залетел в ворота — 2:0.
На 60-й минуте напомнил о себе Шахаб: для начала форвард накрутил нескольких оппонентов в чужой штрафной и что есть мочи пробил с нерабочей правой ноги — мяч полетел выше ворот. Но всего через минуту иранец все же снова получал поздравления в объятиях партнеров: Политыло прорвался по левому флангу и прострелил — Бандура дотянулся до мяча и перевел его в перекладину, на добивании первым оказался Захеди — 3:0.
Пропустив третий гол, гости рук не опустили и смогли один гол отыграть. Произошло это на 69-й минуте игры. Кондраков головой послал мяч в угол ворот после подачи партнера со штрафного — 3:1.
Добавим, “Олимпик” набрал 16 очков и поднялся на 7-ю строчку, а “Рух” замыкает турнирную таблицу — 6 пунктов.