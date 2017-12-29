Дубль Санчеса приніс "Арсеналу" 11 перемогу в АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. "Арсенал" в лондонському дербі переграв на виїзді "Крістал Пелес" в поєдинку-закритті 20-го туру АПЛ, повідомляє УНН з посиланням на сайт "канонірів".
На гол "Арсеналу" в першому таймі, на початку наступного відповів Таунсенд (1:1). На 62 і 66 хвилині два забиті м'ячі Алексіса Санчеса вивели вперед гостей. Лише за хвилину до кінця основного часу Томкінс відквитав один гол і повернув інтригу до гри, проте команда Арсена Венгера встояла – 2:3
"В цілому ми здобули переконливу перемогу, хоча в другому таймі нам довелося важче, ніж в першому. За останній час суперники добилися непоганих результатів, і сьогодні ми показали хороший виступ", - відзначив французький фахівець "Арсеналу" Арсен Венгер.
Таким чином, 11-та звитяга "канонірів" дозволила команді набрати 37 очок і наздогнати "Тотенхем", який на 5-й позиції.
Натомість "Крістал Пелас" веде боротьбу за виживання (18 балів) і знаходиться тільки в 1-му пункті від зони вильоту.
Примітно, що наставник "канонірів" Арсен Венгер провів вже 810 поєдинків у Прем'єр-лізі та повторив рекорд сера Алекса Фергюсона з "Манчестер Юнайтед".
Нагадаємо, "Манчестер Сіті" продовжив тріумфальну ходу в АПЛ.