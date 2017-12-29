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Дубль Санчеса принес "Арсеналу" 11 победу в АПЛ

Киев • УНН

 • 8911 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. "Арсенал" в лондонском дерби обыграл на выезде "Кристал Пэлэс" в поединке закрытии 20-го тура АПЛ, сообщает УНН со ссылкой на сайт "канониров".

Дубль Санчеса принес "Арсеналу" 11 победу в АПЛ

На гол "Арсенала" в первом тайме, в начале следующего ответил Таунсенд (1:1). На 62 и 66 минуте два забитых мяча Алексиса Санчеса вывели вперед гостей. Только за минуту до конца основного времени Томкинс отыграл один гол и вернул интригу в игру, однако команда Арсена Венгера устояла - 2:3

"В целом мы одержали убедительную победу, хотя во втором тайме нам пришлось труднее, чем в первом. За последнее время соперники добились неплохих результатов, и сегодня мы показали хорошее выступление", - отметил французский специалист "Арсенала" Арсен Венгер.

Таким образом, 11-победа "канониров" позволила команде набрать 37 очков и догнать "Тоттенхэм", который на 5-й позиции.

А "Кристал Пэлас" ведет борьбу за выживание (18 баллов) и находится только в 1-м пункте от зоны вылета.

Примечательно, что наставник "канониров" Арсен Венгер провел уже 810 матчей в Премьер-лиге и повторил рекорд сэра Алекса Фергюсона из "Манчестер Юнайтед".

Напомним, "Манчестер Сити" продолжил триумфальное шествие в АПЛ.

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