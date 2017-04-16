Дубль Л.Мессі дозволив "Барселоні" обіграти "Реал Сосьєдад"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. У матчі 32-го туру іспанської Прімери “Барселона” вдома на “Камп Ноу” переграла “Реал Сосьєдад” — 3:2, передає УНН з посиланням на сайт змагань.
У складі господарів дубль оформив Ліонель Мессі до 37 хвилини поєдинки, один м’яч забив Пако Алькасер. У гостей відзначився Хабі Прієто, ще один м’яч у свої ворота забив гравець “Барселони” Самуель Юмтіті.
Примітно, що всі голи у грі були забиті в першому таймі.
Відзначимо, що “Барселона” (72 очка) займає друге місце в Прімері і відстає від мадридського “Реала” на 3 бали, зігравши на матч більше.
Додамо, що “Реал Сосьєдад” в нинішньому сезоні веде боротьбу за єврокубки, займаючи зараз 7-й рядок в чемпіонаті.