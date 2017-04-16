Дубль Л.Месси позволил "Барселоне" обыграть "Реал Сосьедад"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. В матче 32-го тура испанской Примеры "Барселона" дома на "Камп Ноу" обыграла "Реал Сосьедад" - 3: 2, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
В составе хозяев дубль оформил Лионель Месси до 37 минуты поединка, один мяч забил Пако Алькасер. У гостей отличился Хаби Прието, еще один мяч в свои ворота забил игрок "Барселоны" Самуэль Юмтити.
Примечательно, что все голы в игре были забиты в первом тайме.
Отметим, что "Барселона" (72 очков) занимает второе место в Примере и отстает от мадридского "Реала" на 3 балла, сыграв на матч больше.
Добавим, что "Реал Сосьедад" в нынешнем сезоне ведет борьбу за еврокубки, занимая сейчас 7-ю строчку в чемпионате.